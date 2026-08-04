Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht im Parkhaus an der Kronenstraße - weißen Audi A6 beschädigt - Polizei sucht Zeugen (03.08.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag im Parkhaus in der Kronenstraße ein Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Im Zeitraum zwischen 16.14 Uhr und 16.48 Uhr touchierte der Unbekannte den im hinteren Bereich auf dem Parkdeck 1 abgestellten weißen Audi A6 an der linken Frontstoßstange. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, fuhr er dann jedoch einfach davon.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

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