Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungseinbruch in der Harzerstraße (31.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Im Laufe des Freitags ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Harzerstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 15 Uhr verschaffte sich der Täter erst über das Dach eines Discounters und anschließend über ein hinter einem heruntergelassenen Rollladen offenstehendes Fenster Zutritt zu der Wohnung. Dort entwendete er anschließend mehrere Gegenstände ehe er die Örtlichkeit wieder über das Fenster verließ.

Zeugen, die im Bereich des Norma am Freitag Verdächtiges beobachte haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwenningen zu melden.

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