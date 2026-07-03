Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigung in der Färberstraße (29.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Wahlkreisbüro an der Färberstraße beschädigt. Gegen 1:15 Uhr warfen Unbekannte mit Farbe gefüllte Behälter gegen die Fensterscheiben und Fassade des Gebäudes. Weiterhin beschädigten sie die Eingangstür zum Gebäude. Die Höhe des Schadens ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei in Rottweil bittet um Hinweise zu der Tat. Wer hat Einzelpersonen oder eine Kleingruppe in dieser Zeit in und um die Färberstraße gesehen? Hinweise bitte unter der Nummer 0741 / 4770 melden.

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