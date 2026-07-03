Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Lkr. Rottweil) Zwei Körperverletzungen im Vorfeld des "Wolfweez" Openair Festivals (03.07.2026)

Dietingen (ots)

Im Vorfeld des "Wolfweez" Openair Festivals im Ortsteil Irslingen ist es in der Nacht zum Freitag zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen.

Zunächst gerieten gegen 00:45 Uhr eine 26-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann in ihrem Zelt scheinbar in einen Streit. Ein 54-jähriger Mann aus dem Nachbarzelt deutete das sogenannte "Spaß-Streit-Gespräch" der beiden jedoch falsch und forderte den 27-Jährigen auf, seine Freundin in Ruhe zu lassen. Als dieser nicht reagierte, schlug der 54-Jährige ihm mit einem Gehstock gegen den Kopf. Anschließend flüchtete er zunächst unerkannt, konnte jedoch im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort vorläufig festgenommen werden. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung erhielt er vom Veranstalter zudem ein Hausverbot für das Festivalgelände. Der 27-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Gegen 02:45 Uhr gerieten dann ein 17- und ein 47-jähriger Mann aus bislang unbekannter Ursache mit einem 42-Jährigen in Streit. Die Situation eskalierte und es kam zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Im weiteren Verlauf traten und schlugen der 17- und der 47-Jährige auf den am Boden liegenden 42-Jährigen ein. Dieser setzte sich zur Wehr und schlug seinerseits dem 17-Jährigen ins Gesicht. Erst durch hinzukommende Bekannte der Männer konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Sowohl der 42-Jährige als auch der 17-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten erhielten durch den Veranstalter ein Hausverbot für das Festivalgelände und müssen sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

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