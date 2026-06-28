Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigung in der Innenstadt

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag fiel in der Jenaer Innenstadt ein 46- Jähriger mehrfach auf. Dieser lief durch das Stadtzentrum und schien dabei wahllos Passanten lautstark anzupöbeln und zu beleidigen. Der Mann legte dabei ein sehr aggressives Verhalten an den Tag. In der weiteren Folge brachte er auch einer Gruppe von Passanten lautstark Beleidigungen entgegen. Hierbei soll es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Bio-Supermarkt gekommen sein. Durch Zeugen wurden die Geschehnisse beobachtet und die Polizei Jena unverzüglich informiert. Kurze Zeit später konnte der Täter durch die Beamten festgestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen bereits polizeibekannten Mann. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Die geschädigten Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail unter dsl.id.lpi.jena@polizei.de zu melden.

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