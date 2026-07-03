Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Mutmaßlich betrunkener Motorrollerfahrer missachtet die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und greift diese an (03.07.2026)

Schramberg (ots)

Ein mutmaßlich betrunkener Motorrollerfahrer hat in der Nacht zum Freitag zunächst die Anhaltezeichen der Polizeibeamten missachtet und diese bei der anschließenden Kontrolle angegriffen.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 01:30 Uhr mit seinem Motorroller auf der Rottweiler Straße unterwegs, als er einem Streifenwagen entgegenkam. Als die Polizeibeamten dem Kleinkraftrad folgten, fuhr der Fahrer zunächst über ein Firmengelände sowie einen Gehweg davon.

Kurze Zeit später konnte die Polizeistreife den Rollerfahrer im Bereich der Turn- und Festhalle erneut feststellen. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der 26-Jährige sofort los und missachtete in der Folge die Anhaltezeichen der Polizei. Über einen schmalen Fußgängerweg konnte er zunächst erneut flüchten.

Gegen 02:00 Uhr konnte der 26-Jährige schließlich beim Eintreffen an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei setzte er sich heftig gegen die Polizisten zur Wehr, trat einem Polizeibeamten gegen die Schulter und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Da sich Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung ergaben, musste der Mann die Beamten zur ärztlichen Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten.

Er wird sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell