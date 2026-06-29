Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Tierische Auseinandersetzung in der Seestraße - Polizei bittet um Hinweise (22.06.2026)

Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es in der Seestraße zu einem Vorfall zwischen zwei Hunden und deren Haltern gekommen, in dessen Verlauf die Polizei Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen hat.

Gegen 14:30 Uhr näherte sich ein freilaufender Golden Retriever einem angeleinten Dackel. In der Folge kam es zwischen den beiden Hunden zu einer Auseinandersetzung. Der Golden Retriever entfernte sich anschließend wieder in Richtung seines Halters.

Im weiteren Verlauf soll der Hundehalter des Golden Retrievers brüllend auf den Dackel zugelaufen sein und mehrfach mit einer Hundeleine auf den Dackel eingeschlagen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise insbesondere zum Halter des Golden Retrievers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

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