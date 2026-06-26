Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Radolfzeller Straße (25.06.2026)

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer, vermutlich bei der Vorbeifahrt, einen blauen Mazda. Dieser war in Richtung Radolfzell am Fahrbahnrand, kurz vor der Straße "Am Hohenstetter", abgestellt. Ohne den Unfall anzuzeigen oder sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von über 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer eines weißen Autos einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, entgegen.

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