Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Litzelstetten) Polizei nimmt nach Tageswohnungseinbruch einen Tatverdächtigen fest (25.06.2026)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein Mann nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Martin-Schleyer-Straße festgenommen worden.

Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Einbrecher. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 32-jähriger Mann festgenommen werden. Das auf der Flucht versteckte Diebesgut, Schmuck und Bargeld, stellte die Polizei sicher.

Der 32-jährige Mann befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Zu möglichen Mittätern laufen derzeit Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion.

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