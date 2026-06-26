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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Litzelstetten) Polizei nimmt nach Tageswohnungseinbruch einen Tatverdächtigen fest (25.06.2026)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein Mann nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Martin-Schleyer-Straße festgenommen worden.

Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Einbrecher. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 32-jähriger Mann festgenommen werden. Das auf der Flucht versteckte Diebesgut, Schmuck und Bargeld, stellte die Polizei sicher.

Der 32-jährige Mann befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und wird in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Konstanz im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Zu möglichen Mittätern laufen derzeit Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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