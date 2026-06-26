Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus in der Rebbergstraße (25./26.06.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Wohnungseinbruch in der Rebbergstraße. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr und Freitag, 02.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort durchsuchten sie die Zimmer sowie das Inventar und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die im oben benannten Zeitraum im Bereich der Rebbergstraße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

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