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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen
Lkr. Rottweil) - Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss auf der A81 - Polizei ermittelt (26.06.2026)

Empfingen, A81 (ots)

In der Nacht auf Freitag hat ein 46-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 81 bei Empfingen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem mehrere Warnbaken beschädigt worden sind.

Der Mann war gegen 00:45 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er im Bereich einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei insgesamt sieben Warnbaken überfuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,1 Promille.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Audi A7 entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Der 46-Järhige muss sich nun der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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