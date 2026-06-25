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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Berlingerstraße - Polizei sucht Zeugen (25.06.2026)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Berlingerstraße ereignet hat. Gegen 06.15 Uhr touchierte eine unbekannte Autofahrerin eines weißen Kastenwagens beim Rangieren einen am Straßenrand auf Höhe Hausnummer 1 geparkten BMW. Ohne den Unfall anzuzeigen oder sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr die nach Beschreibung ca. 40- Jahre alte Unbekannte davon.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zu der Autofahrerin oder dem Kastenwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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