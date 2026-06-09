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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Vodafone-Shop in der Schwarzwaldstraße (09.06.2026)

Singen (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Geschäft in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Kurz vor vier Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Vodafone-Shop. Ob sie dort etwas erbeuteten und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Geschäfts beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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