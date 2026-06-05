Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Mercedes gestohlen und mehrere Kennzeichen entwendet - Polizei sucht Zeugen (05.06.2026)

Sulz am Neckar (ots)

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Sulz am Neckar einen Mercedes gestohlen und mehrere Kennzeichen entwendet.

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 23:45 Uhr, und Freitagmorgen, 05:00 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Meboldstraße und entwendeten dort einen Mercedes ML.

In derselben Nacht kam auf einem Firmengelände in der Hartensteinstraße zum Diebstahl von insgesamt sechs Kennzeichen, die von verschiedenen Autos abmontiert wurden. Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Sulz bittet Zeugen, die in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Wahrnehmungen im Bereich der Meboldstraße oder der Hartensteinstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07454 92746 zu melden.

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