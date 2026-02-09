PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Diebstahl eines schwarzen VW Polo (06./07.02.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstagabend hat ein Unbekannter versucht, ein an der Otto-Hahn-Straße geparktes Auto zu entwenden. Der Dieb schlug die Fahrerscheibe des auf einer Parkfläche auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellten schwarzen VW Polo ein und versuchte anschließend den Wagen kurzzuschließen, was jedoch nicht gelang. Der verursachte Schaden dürfte jedoch trotzdem im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren