POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Diebstahl eines schwarzen VW Polo (06./07.02.2026)
Singen (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstagabend hat ein Unbekannter versucht, ein an der Otto-Hahn-Straße geparktes Auto zu entwenden. Der Dieb schlug die Fahrerscheibe des auf einer Parkfläche auf Höhe der Hausnummer 1 abgestellten schwarzen VW Polo ein und versuchte anschließend den Wagen kurzzuschließen, was jedoch nicht gelang. Der verursachte Schaden dürfte jedoch trotzdem im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.
Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.
