Villingendorf (ots) - In der Nacht auf Donnerstag ist in ein Sportgeschäft in der Hochwaldstraße eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten in den Geschäftsräumen mehrere Kartons mit Sportbekleidung im Gesamtwert von rund 1000 Euro. An der beschädigten Tür entstand ...

