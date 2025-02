Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfall auf schneeglatter Straße mit hohem Sachschaden (14.02.2025)

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Freitagmorgen hat eine Lastwagenfahrerin auf der Bundesstraße 311 auf Höhe Worndorf aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist in eine Leitplanke geraten.

Der Laster kam ins Rutschen, nachdem die 51-jährige Lastwagenfahrerin einem witterungsbedingt haltenden Lastwagen ausweichen musste. Dabei kollidierte sie mit der Leitplanke. An der Zugmaschine entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Auflieger entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Der Lastwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell