Konstanz (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 07.09.2024, und Montagnachmittag, 16.30 Uhr, ist ein Unbekannter in einen Friseursalon in der Allmannsdorfer Straße eingebrochen. Der Täter brach die Eingangstür auf und gelangte so in die Innenräume des Geschäfts. Im Büro erbeutete er anschließend aus einer Kasse mehrere hundert Euro Bargeld. An der Tür entstand zudem ein Schaden in Höhe von ebenfalls mehreren ...

