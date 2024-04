Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim - Dürbheim, L 438, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert zwei verletzte Autofahrer, einer davon schwer

Balgheim - Dürbheim, L 438, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei verletzte Autofahrer, einer davon schwer, hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagmorgen zwischen Balgheim und Dürbheim auf der Landesstraße 438 passiert ist. Gegen 07.45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Mercedes Vito hinter einem Lastwagen von Balgheim in Richtung Dürbheim und scherte nach links aus, um zu sehen, ob er den Lastwagen überholen kann. Just in diesem Moment kam auf der L 438 aus Richtung Dürbheim ein 69-jährige Autofahrer mit einem SUV der Marke Toyota mit einem angekoppelten Anhänger entgegen. Der Toyota-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Frontalkollision mit dem ausscherenden Mercedes nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall zog sich der Toyota-Fahrer schwere Verletzungen zu. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Eintreffende Rettungskräfte brachten die beiden Männer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

