Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet (15.06.2023)

Moos (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden betrunken einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 05.30 Uhr mit einem VW Sharan auf der Radolfzeller Straße. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes touchierte er ein Verkehrsschild und verlor dabei das vordere Kennzeichen. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der 37-Jährige seine Fahrt jedoch in Richtung Öhningen fort. Kurz darauf konnte der beschädigte VW auf dem Parkplatz des Strandbads angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Da der 37-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

