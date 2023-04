Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Eine leicht Verletzte bei Unfall auf der Königstraße

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der Alleenstraße und der Königstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Mitfahrerin in einem Auto sich leicht verletzte. Ein 37-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters war auf der Königstraße in Richtung stadtauswärtige Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Alleenstraße bog der Mann nach links in die Alleenstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki Swift eines 32-Jährigen, der auf der Königstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich eine 27 Jahre alte Mitfahrerin im Suzuki leicht. Die Polizei schätzt den am Sprinter entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 1.000 Euro und am Suzuki auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell