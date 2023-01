Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Stadionstraße - Blechschaden

Rottweil (ots)

Am Donnerstagvormittag hat sich auf der Stadionstraße ein Unfall ereignet. Ein 20-Jähriger war mit einem Seat Leon auf der Stadionstraße aus Richtung Bühlingen herkommend unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zur Jugendverkehrsschule scherte der junge Mann nach links aus um zwei vor ihm fahrende Lastwagen und ein Auto, die in Kolonne fuhren, zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorderen Lastwagen eines 59-Jährigen, der nach links in die Zufahrt einbog. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Seat entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

