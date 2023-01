Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer streift Laterne- 10.000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, ist es auf der Moltkestraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe etwa 10.000 Euro entstanden ist. Ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Moltkestraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung in Richtung Bahnhof einbiegen. Beim Abbiegen streifte der Mann einen auf der rechten Seite befindlichen Laternenmasten. Die Polizei schätzt die Höhe des am Mercedes entstandenen Sachschadens auf rund 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Laterne ist noch nicht bekannt.

