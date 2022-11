Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, K6120, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der K6120 zwischen Volkertshausen und Schlatt u.K. verletzt - Polizei sucht Zeugen

Volkertshausen, K6120 (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 6120 zwischen Volkertshausen und Schlatt unter Krähen verletzt worden. Gegen 12:45 Uhr fuhr ein 10-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad auf der K6120 von Volkertshausen in Richtung Schlatt u.K.. Zeitgleich war eine 55-jährige mit einem Lastwagen in dieselbe Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Feldwegs kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Laster. Das Mädchen stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An Fahrrad und Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell