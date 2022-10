Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine Leichtverletzte bei Unfall (24.10.2022)

Bräunlingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Beifahrerin bei einem Unfall am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 5740. Ein 47-jähriger Toyota Fahrer bog von der K 5740 nach links in Richtung Unterbränd ab. Ein nachfolgender 27-Jähriger mit einem VW Passat fuhr dabei auf den Abbiegenden auf, wobei sich eine Mitfahrerin im VW leichte Verletzungen zuzog. An den Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

