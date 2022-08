Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d.D./ Lkr. Tuttlingen) Nassschneider fängt Feuer (13.08.2022)

Mühlheim (ots)

Die Feuerwehr Mühlheim ist am Samstagabend wegen einem Brand an einer Maschine zu einem medizintechnischen Unternehmen in die Josef-Lang- Straße ausgerückt. Gegen 19.45 Uhr kam es zu einem Maschinenbrand eines Nassschneides. Grund für den Brand waren Verpuffungen von Metallpartikeln in der Absauganlage. Durch das schnelle Eingreifen der Wehr kam es zu keiner weiteren Gefahrensituation im Gebäude. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an der Maschine auf rund 30.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell