Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (13.04.2022)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, an der Einmündung der Stellwaldstraße auf die Landesstraße 181. Eine 72 Jahre alte Frau war mit einem Citroen auf der Stellwaldstraße unterwegs. An der Einmündung auf die L181 hielt die 72-jährige zunächst an der Stoppstelle an und bog dann nach links auf die Landesstraße ein. Dabei kollidierte die Frau mit einem von links auf der Landesstraße kommenden 53-jährigen Motorradfahrer. Der Biker prallte gegen das Auto und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell