Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall mit 10.000 Euro Blechschaden (10.04.2022)

Stockach, B313 (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntag, gegen 15 Uhr, auf der Einmündung der Bundesstraße 313 zwischen Wahlwies und Stockach ereignet hat. Eine 33-jährige VW-Fahrerin war auf der B313 in Verlängerung der Kreisstraße 6165 aus Richtung Wahlwies kommend unterwegs. An der Einmündung auf die B313 in Richtung Stockach bog die Frau nach links ab und stieß dabei mit einem von links kommenden und in Richtung Espasingen fahrenden, bevorrechtigten Toyota eines 31 Jahre alten Mannes zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden an den Autos auf jeweils rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell