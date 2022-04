Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Reisebüro (09./10.04.2022)

Singen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 08.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Reisebüro in der Hadwigstraße eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Mauer in den Hinterhof des Gebäudes. Dort schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu einem Lagerraum. Die Unbekannten erbeuteten lediglich einen kleineren Bargeldbetrag. Der am Fenster entstandene Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Zudem machten sich vermutlich dieselben Täter erfolglos an einer ebenfalls im Hinterhof gelegenen Tür zu einem Restaurant zu schaffen. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

