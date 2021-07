Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: Zeugenaufruf: Steinwürfe am Werkstor von Yara im südlichen Industriegebiet in Brunsbüttel

Itzehoe (ots)

Während des Demonstrationsgeschehens am 31.07.2021 im südlichen Industriegebiet in Brunsbüttel wurden Aktivisten am Werkstor eines Betriebs mit Steinen beworfen.

Von diesem Vorfall existiert ein Video in den sozialen Medien. Die Polizeidirektion Itzehoe bittet die Geschädigten sowie Zeugen dieser Steinwürfe, sich bei der Bezirkskriminalinspektion (BKI) Itzehoe unter der Nummer: 04821-602-0 zu melden und Angaben zu dem Vorfall zu machen.

