Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Stuhl und Sonnenschirm angezündet (03.04.2022)

Singen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag Gartenmöbel einer Außengastronomie in der August-Ruf-Straße angezündet. Die gegen 2 Uhr alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten im Außenbereich eines Cafes einen abgebrannten Stuhl und einen abgebrannten Sonnenschirm fest. Die mit einem Fahrzeug und vier Mann angerückte Singener Wehr löschte das noch leicht brennende Feuer. Um die Brandstelle waren weitere Stühle in Kreisform aufgestellt, die jedoch unversehrt blieben. Der durch den Brand verursachte Schaden dürfte im Bereich von rund 600 Euro liegen. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der August-Ruf-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell