Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche zündeln an Holztisch im Stadtpark (22.03.2022)

Furtwangen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen haben unbekannte Jugendliche am Dienstagabend gegen 20 Uhr im Stadtpark in der Friedrichstraße. Die Personen versuchten, einen Tisch einer Holzgarnitur in Brand zu setzen. Dies gelang zwar nicht, aber durch zwei größere Brandflecke am Tisch entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu den jugendlichen Tätern erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

