Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen-Rorgenwies, Landkreis Konstanz) Mehrere Zweiräder aus Scheune entwendet - Polizei sucht Zeugen (03./04.10.2021)

Rorgenwies (ots)

Ein unbekannter Dieb hat zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 8.00 Uhr, zwei Motorcross-Motorräder und zwei E-Bikes aus einer Scheune in der Hochburgstraße gestohlen. Der Unbekannte brach ein Vorhängeschloss auf und gelangte so in den Innenraum des Gebäudes. Die Fahrzeuge waren durch Lenkrad- bzw. Drahtseilschlösser gesichert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bei den Motocross-Maschinen handelt es sich um blau-weiße Räder der Marke Husqvarna, Modell TEI300 und TE350. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Dieb oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich mit dem Polizeirevier Stockach, 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell