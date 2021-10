Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte (04.10.2021)

Singen (ots)

Am Montagabend hat sich in der Schwarzwaldstraße ein betrunkener Mann gewaltsam gegen das Einschreiten von Polizeibeamten gewehrt. Ein Mitarbeiter einer Spielothek rief gegen 21.30 Uhr die Polizei zur Hilfe, da ein betrunkener Gast das Grundstück nicht verlassen wollte. Die Aufforderung der eingetroffenen Polizeistreife befolgte der uneinsichtige 32-Jährige nicht und wehrte sich gegen die Maßnahmen, weshalb die Beamten ihn festnahmen und zum Dienstwagen begleiteten. Am Polizeiwagen angekommen stieß der 32-Jährige heftig seinen Kopf gegen den Kopf eines der Polizisten und verletzte ihn, woraufhin er seinen Dienst nicht weiter ausüben konnte. Ein Alkoholtest bei dem Angreifer ergab etwa 2,7 Promille. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell