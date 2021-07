Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brandalarm an einer Schule (05.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Brandalarm ausgelöst hat ein Brandmelder am Montag gegen 7 Uhr in einer Schule in der Straße "Schulgasse". Im Dachgeschoß der "Karl-Brachat-Schule" überhitzte eine Batterie im Serverraum, wodurch leichter Qualm entstand, der den Melder auslöste. Zu einem Brand oder Sachschaden kam es nicht. Die mit 15 Helfern angerückte Feuerwehr musste im Vorfeld auch keine Personen evakuieren, da die Schule zu diesem Zeitpunkt noch leer war.

