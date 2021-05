Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim

Landkreis Tuttlingen) Radfahrer verletzt sich schwer bei Sturz (25.05.2021)

Balgheim (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 438 zwischen Dürbheim und Balgheim. Anstatt den vorgeschriebenen Radweg zu nutzen, fuhr ein 29-jähriger Radfahrer durch einen Baustellenbereich, wobei er die Absperrungen der Baustelle missachtete und umfuhr. In der Baustelle kam er auf einer Unebenheit zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, zumal er auch keinen schützenden Fahrradhelm trug. Ein Krankenwagen brachte den Verunfallten in eine Klinik. An seinem Rad entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

