Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (09.03.2021)

Gottmadingen (ots)

Über 15.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.45 Uhr an der Einmündung L 190 / Randegger Straße entstanden. Eine von Gottmadingen kommende 49-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Randegger Straße und missachtete an der Einmündung zur Landesstraße die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrers eines Dacia Hochdachkombi, der von Randegg in Richtung Bietingen unterwegs war. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Dacia musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell