Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Rauchmelder löst Alarm aus 3.2.21, 10 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Rauchmelder in einer Seniorenwohnanlage in der Tannstraße hat am Mittwochmorgen angeschlagen und Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr Zimmern rückte mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus. Zu löschen gab es allerdings nichts. Eine Seniorin hatte gekocht und das Küchenfenster zum Abzug der Dämpfe geöffnet. Darauf reagierte die dort in der Nähe angebrachte Brandmeldeanlage und löste Alarm aus. Der gleiche Melder hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach Alarm ausgelöst, weil die Dunstabzugshaube beim Kochen nicht eingeschaltet war.

