Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr in der Unterführung Neuensteigbach, zwischen Irslenbach und Altoberndorf, eine 25-jährige Frau belästigt, indem er sie anstarrte, seine Hose herunter ließ und an seinem Glied manipulierte. Die Geschädigte lief wortlos in Richtung Altoberndorf weiter. Der unbekannte schaute der jungen Frau nach und zog sich hierbei die Hose wieder hoch. Er wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, klein, untersetzt und trug dunkle Oberbekleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

