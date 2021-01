Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit gestohlenem Auto vor der Polizei geflüchtet (26.01.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein total beschädigtes Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Bei der Fahndung nach einem in der Schweiz gestohlenem Alfa Romeo fiel das Auto einer Polizeisteife auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim auf. Der 39-jährige Fahrer entzog sich einer Kontrolle und flüchtete mit dem über 500 PS starken Boliden mit sehr hoher Geschwindigkeit trotz glatter Fahrbahn, weshalb ihn die Polizei nicht verfolgen konnte. Das hohe Tempo wurde dem Mann kurz vor der Abfahrt "Bad Dürrheim Süd" zum Verhängnis. Der Alfa geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wobei der Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Den Sachschaden am Sportwagen schätzte die Polizei auf rund 80.000 Euro. Die Polizei nahm den Fahrer fest und ermittelt. Die Bundestraße war in Richtung Bad Dürrheim für knapp zwei Stunden gesperrt.

