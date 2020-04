Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zollfahndung fasst Zigarettenschmugglerbande - halbe Million Steuerschaden

Stuttgart (ots)

Einem professionellen Zigarettenschmuggel von Polen nach Baden-Württemberg haben Karlsruher Zollfahnder und die Staatsanwaltschaft Stuttgart jetzt ein Ende bereitet. Am vergangenen Dienstag durchsuchten die Zöllner im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart acht Objekte in den Kreisen Heilbronn und Göppingen sowie im Rhein-Neckar-Kreis. Zuvor hatten die Fahnder ermittelt, dass eine aus mindestens sieben Personen bestehende Bande seit dem Spätsommer 2019 mutmaßlich knapp zwei Millionen unversteuerte Zigaretten aus Polen nach Deutschland eingeschmuggelt und hier weiterverkauft hatte. Der entstandene Steuerschaden liegt bei über 550.000 Euro. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Zollfahnder neben einer halben Tonne unversteuertem Tabak und einigen tausend Zigaretten auch eine Anlage zur illegalen Herstellung von Wasserpfeifentabak inklusive Rohtabak, Feinschnitt und Aromastoffen sicherstellen. Das Amtsgericht Stuttgart setzte den Haftbefehl gegen den Kopf der Bande, einen aus dem Nahen Osten stammenden 54-Jährigen, in Vollzug. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts dauern an.

Bei Bedarf können Fotos zur Vefügung gestellt werden, die der Meldung derzeit aus technischen Gründen nicht beigefügt werden können.

