Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Alkoholisiert Unfall verursacht (08.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Sonntag kurz vor 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 51-jährigen Unimog-Fahrer. Der Mann ist vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Aufprall wurde der 51-jährige verletzt und wurde vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor von den Polizisten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, weshalb die Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlassten und den Führerschein beschlagnahmten. Ein Abschleppdienst barg den Unimog. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurde von den Technischen Betrieben Radolfzell abgestreut.

