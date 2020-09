Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Brennende Mülltonne (10.09.2020)

Rottweil (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, in der Tuttlinger Straße an einer Gebäuderückseite ein Müllcontainer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Rottweil, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften ausrückte, stellten etwa ein Meter hohe Stichflammen fest. Die Einsatzkräfte zogen den Container von der Gebäudewand weg und löschte rasch das Feuer. Zur Klärung der Brandursache bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese werden an das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, erbeten.

