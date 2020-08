Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener bedroht und beleidigt Polizisten (24.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein laut grölender Mann rief gestern gegen 22.30 Uhr die Polizei in der Rietenstraße auf den Plan. Als sie dort eintrafen, ging der 33-Jährige auf die Beamten zu und fing sofort an, sie zu beleidigen und zu bedrohen. Der aggressive, angetrunkene Mann hielt ein eingeklapptes Klappmesser in der Hand, das er erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten weglegte. Da sich der 33-Jährige weiter renitent verhielt und sich auch von anwesenden Bekannten nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell