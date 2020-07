Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf) Motorradfahrer flüchtet vor Polizei (20.07.2020)

Villingendorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Herrenzimmerner Straße mit einem Kleinkraftradfahrer zugetragen hat. Ein 17-Jähriger fiel der Polizei auf, da er mit seinem schwarzen Aprilia-Leichtkraftrad in Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten den jungen Mann überprüfen wollten, beachtete er zunächst die Anhaltezeichen nicht. Kurz darauf fuhr er mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit durch die Ortschaft und versuchte, den Streifenwagen abzuhängen. Hierbei fuhr er riskant an anderen Autos und Fahrrädern links und rechts vorbei. Erst am Ortsende gelang es den Beamten, den Verkehrsrowdy zum Anhalten zu bringen. Bei seiner Kontrolle ergaben sich keine besonderen Hinweise und der Polizei war unklar, was der junge Mann mit diesen Fahrmanövern bezwecken wollte. Wegen seiner rasanten Fahrt gelangt er zur Anzeige. Verkehrsteilnehmer, denen der Motorradfahrer zuvor mit seiner riskanten Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

