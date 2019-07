Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 15.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Leingarten: Zaun gerammt und abgehauen In der Zeit zwischen dem 27.07.2019, 23.00 Uhr und dem 28.07.2019, 07.30 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Wasserfallstraße in Leingarten. Aus nicht bekannter Ursache fuhr er gegen einen Zaun und eine Mauer. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern flüchtete er von der Unfallstelle. Nach den Spuren am Unfallort zu urteilen dürfte es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln, welches ab einer Höhe von 22 cm beschädigt sein müsste. Das Polizeirevier Lauffen, Tel. 07133/2090, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können.

BAB A 81: Polizeibeamte aus fahrendem Auto heraus beleidigt Am Samstag, dem 27.07.2019, gegen18.54 Uhr, ereignete sich auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Weinsberg/Ellhofen auf regennasser Fahrbahn ein Unfall. Ein 37-jähriger war mit seinem VW auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand in der Mitte. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Nach der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn entfernte eine Streifenbesatzung das Absperr- und Warnmaterial von der Fahrbahn. Dabei wurde sie aus einem vorbeifahrenden Pkw durch Rufe beleidigt. Bei einer anschließend durchgeführte Kontrolle des Pkw konnte festgestellt werden, dass der Pkw mit 4 Personen besetzt war. Welcher der Insassen und aus welchem Grund er die Beleidigungen den Beamten zugerufen hatte konnte nicht ermittelt werden. Es war auch nicht zu ermitteln, ob derjenige Stärke durch die Anonymität des vollbesetzten Fahrzeuges empfand oder ob es sich bei ihm um das Fehlen geistiger Reife handelte, da er ja schlussendlich zu feige war sich zu outen.

