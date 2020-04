Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Landkreis Konstanz) Geschwindigkeitsmessgerät entwendet (16.03.-01.04.2020)

Hilzingen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von 16. März bis 01. April ein Geschwindigkeitsmessgerät der Marke "VIASIS" im Wert von rund 1.000 Euro. Das Gerät war an der Schlossmauer in der Hauptstraße angebracht. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet habe oder Hinweise zum Verbleib der Geräts geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell