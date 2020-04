Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aggressiver Radfahrer tritt gegen ein Fahrzeug (02.04.2020)

Konstanz (ots)

Zwischen einem 67-jährigen Autofahrer und einem unbekannten Radfahrer kam es am heutigen Donnerstag gegen 10.45 Uhr an einer Engstelle im Taborweg zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf der Radfahrer mehrmals gegen den Pkw trat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, flüchtete der Radfahrer in Richtung "Alten Bannweg". Zeugen die den Vorfall ebenfalls beobachtet hatten beschreiben den Radfahrer wie folgt: 180-185 cm groß, dunkle Haare, drei Tage Bart, normale Statur, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Oberteil und einer schwarzen Cap. Personen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

