Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorläufige Festnahme eines Mannes, der im Verdacht steht, ein achtjähriges Mädchen am "Schmotzigen" vor einem Jahr (2019) in Villingen sexuell bedrängt zu haben

VS-Villingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz.

Nach mittlerweile einem Jahr andauernden und umfangreichen Ermittlungen der Villinger Kripo zusammen mit der Staatsanwaltschaft Konstanz zu einem möglichen Sexualdelikt an einem achtjährigen Mädchen ist es am "Schmotzigen" (Fastnachts-Donnerstag) zu vorläufigen Festnahme eines 42-jährigen Mannes in der Villinger Innenstadt gekommen.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, am "Schmotzigen" vor einem Jahr (Fastnacht 2019) als "Hästräger" ein achtjähriges Mädchen von der Straße (Obere Straße) in eine öffentliche Toilette gezogen und diese dort in einer Kabine der Herrentoilette sexuell bedrängt zu haben (wir berichteten 2019 mit der Bitte um Zeugenhinweise: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4207185 ).

Durch die umfangreichen Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der historischen Narro-Zunft Villingen konnte der jetzt dringend der Tat verdächtige Mann schließlich durch eine gestern beim Narrentreiben des "Schmotzigen" in der Innenstadt eingesetzte mannstarke Ermittlungsgruppe der Villinger Kripo nach Identifizierung anhand vorliegender Personenbeschreibung von 2019 vorläufig festgenommen werden.

Mittlerweile hat der 42-Jährige in einer ersten Vernehmung den Sachverhalt vor einem Jahr auch eingeräumt. Der Mann wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren für die Tat verantworten müssen.

Staatsanwaltschaft Konstanz

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell