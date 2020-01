Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen) Müllbehälter in Brand geraten

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Aufgrund eines in Brand geratenen Müllbehälters ist es am Montagvormittag in der Albstraße zu einem kleineren Feuerwehreinsatz gekommen. Eine Anwohnerin bemerkte kurz vor 10 Uhr die brennende Mülltonne und verständigte die Feuerwehr. Die mit einem Fahrzeug und fünf Mann anrückende Wehr brachte den Mülltonnenbrand schnell unter Kontrolle. Vermutlich war in dem Müllbehälter entsorgte und noch nicht vollständig erkaltete Asche eines Holzofens Grund für den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

